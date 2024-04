Frana di Bargagli, per la messa in sicurezza servono 400mila euro, il sindaco: "Dalla prossima settimana un semaforo per regolare il transito"

"Dalla prossima settimana sarà attivo un semaforo che regolerà il transito a fasce orarie e ci permetterà di monitorare la frana". Così Sergio Casalini, sindaco di Bargagli che a Genova Today replica alle parole di una abitante della val di Lentro, che questa mattina proprio al nostro giornale aveva riportato il proprio sfogo e quello dei 400 sfollati a causa della frana dello scorso 31 marzo.

"I cittadini si dicono abbandonati, ma non lo trovo giusto. Prima di tutto perché se non mi fossi preso la responsabilità di riaprire la strada, anche se a fasce orarie, il paese sarebbe rimasto isolato. Io mi sono assunto una grande responsabilità andando contro il parere dei tecnici".

Gli abitanti lamentano il fermo dei lavori da una settimana, ma Casalini replica: "Anas sta terminando le operazioni di messa in sicurezza, dopodiché bisognerà fare i lavori di consolidamento, ma servono circa 400mila euro, che un piccolo Comune come quello di Bargagli non ha". I fondi potrebbero arrivare dalla Regione, il sindaco ha già interloquito con l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone. "Per il momento la cifra non è sul piatto, ma l'assessore mi ha assicurato che lui e i suoi uffici sono già al lavoro per trovare i fondi necessari".

Casalini promette il massimo impegno: "Quasi vivo nella frana, c'ero anche stamattina, noi cerchiamo sempre di essere vicini ai cittadini, ma non possono pretendere che la strada venga riaperta se non si è prima sicuri che la strada sia stata messa in sicurezza".