'Pattuglione' tra Chiavari, Zoagli e Bargagli: due denunce

In questi giorni, a Chiavari, Zoagli e Bargagli, nel corso di un servizio coordinato 'ad alto impatto', i carabinieri hanno proceduto a un ennesimo controllo focalizzato sulle principali arterie stradali cittadine. I militari hanno identificato circa 140 persone, di cui 20 sottoposte a misure alternative alla detenzione, 27 gravate da pregiudizi di polizia, 16 cittadini extracomunitari, controllando complessivamente 120 veicoli ed elevando due contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso dell'operazione sono state denunciate due persone: un cittadino marocchino di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, per tentato furto all'interno di un esercizio commerciale; un 50enne marocchino, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, per non aver ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Avviate le pratiche per l'espulsione.

Infine sarà segnalato alla prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 25enne, che, dopo un controllo identificativo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, sottoposti a sequestro.