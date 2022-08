Squarcio nello scafo: barca rischia di affondare con tre persone a bordo

Missione di salvataggio della guardia costiera per un'imbarcazione che rischiava di affondare a circa 60 miglia a sud di Genova.

Erano circa le 10 del 24 agosto quando alla sala operativa è giunta la segnalazione da Nora, una barca da diporto di 15 metri con tre persone a bordo che imbarcava acqua per uno squarcio nello scafo. Il natante, che arrivava dalla Corsica, era diretta a Sanremo.

Tempestivamente la capitaneria di porto di Genova ha dirottato la Zeus Palace, che trovava a circa 10 miglia dall'imbarcazione in difficoltà, in soccorso. I militari hanno fatto salire a bordo della motonave due persone mentre il pilota è rimasto a bordo per tentare di riportare Nora in porto.

Il comando ha inviato anche le motovedette d’altura Cp 311 e Cp 288 di Genova e l’elicottero guardia costiera Nemo 04 di Sarzana che hanno raggiunto la motonave Zeus Palace e hanno preso a bordo le persone soccorse per poi sbarcarle all’aeroporto di Genova.

L’imbarcazione Nora, invece, sempre in contatto e monitorata dalla sala operativa, è stata infine intercettata a circa 9 miglia da Sanremo e scortata fino in porto dalla motovedetta Cp 864 di Sanremo.

Le indagini sull'origine e dinamica dell'incidente sono in mano all’autorità marittima di Sanremo sulla dinamica dell’incidente.