Pra', barca in avaria: salvati dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco

Nella tarda mattinata del 21 maggio, la sala operativa della Capitaneria di porto di Genova ha ricevuto la segnalazione di un natante di circa 7 metri in avaria – con a bordo due persone – al ridosso della diga di Pra?, nel Comune di Genova.

Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi, con l’invio in zona della motovedetta Gc A61, nonche? dell’elicottero e di una motovedetta dei vigili del fuoco.

Grazie alla celerita? dell’intervento, alle forze dispiegate ed all’attivita? di coordinamento della Sala Operativa, i naufraghi sono stati recuperati dalla motovedetta Gc A61 pochissimi minuti dopo il lancio dell’allarme, mentre il natante – che nel frattempo aveva iniziato ad imbarcare acqua – è stato messo in sicurezza, per poi essere successivamente trainato in porto dagli ormeggiatori.