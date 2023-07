Aggredita dal fidanzato, è allarme sicurezza in Val Varenna. Gambino: "Più controlli e un tavolo di ordine pubblico"

La questione è annosa, talmente tanto che ormai il problema della sicurezza, in Val Varenna, è diventato strutturale e riguarda più fronti. A far tornare alla ribalta il tema è stato il caso di cronaca di domenica 9 luglio, ai laghetti tra Pegli e San Carlo di Cese, quando un uomo ha brutalmente picchiato la fidanzata utilizzando diversi oggetti tra cui pietre e una bottiglia. La donna è finita in rianimazione, poi le sue condizioni sono fortunatamente migliorate, e il suo compagno è stato arrestato. La giunta comunale, interrogata sull'argomento, promette più controlli.

Un problema mai risolto

Ma quello della sicurezza in Val Varenna è un tema che, chi vive il ponente, conosce bene ed è stato già affrontato più volte in Municipio e in consiglio comunale: il territorio, un gioiellino immerso nella natura tra boschi e laghetti, specie nei weekend estivi diventa meta di numerosi gruppi appartenenti specie alla comunità latinoamericana che lo hanno eletto a luogo di barbecue e pic nic. A oggi si contano centinaia di persone per volta, ma questo ha dato origine a diversi problemi: in primis i parcheggi selvaggi in una strada già stretta, che hanno costretto a innumerevoli interventi nel corso degli anni per consentire il passaggio di mezzi pubblici o di soccorso. Poi i fuochi delle grigliate, a due passi dagli alberi. Infine risse e aggressioni, sulle rive dei laghetti - come successo il 9 luglio - ma anche a bordo degli autobus che portano in zona.

Nonostante provvedimenti e correttivi, il problema non è mai stato totalmente risolto e i cittadini che vivono tra la parte alta di Pegli e San Carlo di Cese hanno già lanciato più volte l'allarme.

L'assessore alla Sicurezza Gambino: "Carabinieri e polizia sui bus, ordinanza anti alcol dalle 16"

L'argomento è stato affrontato nuovamente in consiglio comunale oggi, martedì 18 luglio, con due interrogazioni presentate da Rita Bruzzone (Pd) e Lorenzo Pellerano (Liguria al Centro).

"Quella del 9 luglio - è la denuncia di Bruzzone - è la punta dell'iceberg di una situazione che va ben oltre, ed è impossibile che solo una pattuglia della polizia locale possa contenerla. Non è una questione legata all'etnia delle persone che lì si recano, ma un atto dovuto per regolamentare questi enormi flussi di persone". "La frequentazione estiva dei laghetti della Val Varenna - continua Pellerano - è un tema molto sentito da cittadini e comitati: sosta selvaggia, spazzatura ovunque, persone che già dalle 10 del mattino accendono fuochi per grigliare, tutto questo a ridosso di un bosco, con tutti i pericoli del caso. A queste problematiche si aggiunge quella della sicurezza".

"Due mesi fa - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - con Amt e i sindacati ci siamo incontrati per trovare soluzioni specifiche e mitigare il pericolo; si è svolto anche un tavolo di coordinamento provinciale di sicurezza, perché in quella zona, dove si riuniscono centinaia di persone, il problema è prevalentemente di ordine pubblico e per risolverlo servono azioni di concerto con le altre forze di polizia e la regia del questore. Cerchiamo una strategia comune: abbiamo messo in campo piccole azioni, come posizionare a valle della strada una pattuglia che domenica ha fermato 48 persone. Con Amt stiamo ragionando per ingaggiare volontari dei carabinieri e della polizia di Stato di ausilio sui bus nella tratta interessata e abbiamo firmato l’ordinanza anti alcol dalle 16".

Gambino promette un ulteriore impegno, ma chiosa in polemica specialmente con riferimento a chi aveva protestato nelle settimane scorse contro l'ordinanza anti alcol: "Metteremo a punto nuove regole sia in termine di orario e di zone, però dobbiamo pensare che l’azione repressiva e di controllo non potrà accontentare tutti: lo faremo però a tutela di chi vuole vivere in un contesto sicuro".