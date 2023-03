Voltri, cartello contro Barbazza. Lui replica: "Incontro tutti, date una mano anziché fare i 'dazebao'"

"Barbazza, tanti record ma per il ponente una beata mazza": non è passato inosservato il cartello scritto a mano a grandi caratteri, riferito al presidente del Municipio Ponente, e attaccato nei giorni scorsi con il nastro adesivo sulla bacheca di fronte al palazzo di piazza Gaggero a Voltri.

Il cartello è stato tolto e, giovedì pomeriggio, le forze politiche di maggioranza sono intervenute in consiglio municipale per mostrare solidarietà al presidente: "La risposta che daremo a chi mette cartelli e poi si nasconde nell'anonimato sarà di lavorare apertamente" ha detto Luca Bozzo, Lega. Michela Corronca, Vince Genova, ha aggiunto: "L'avversario politico non è un nemico, soprattutto se in gioco c'è il benessere del territorio. Esprimiamo solidarietà per il gesto offensivo a opera di anonimi che si sono nascosti dietro a un cartellone".

Anche il presidente Guido Barbazza ha preso la parola infine: "Sulla vicenda di questo 'dazebao' posso dire che da quando sono stato eletto, attraverso gli incontri che tengo nei palazzi municipali di Voltri, Pra e Pegli, ho incontrato più di duemila persone negli scorsi mesi. Per confrontarsi basta chiedere un incontro. Per quanto riguarda i miei record, hanno scritto una cosa che mi ha fatto rivivere con piacere certe fasi della mia vita professionale, ma parliamo di quelli del municipio: l'assessore alla Sicurezza Gambino ha sottolineato recentemente che questa è la delegazione in cui state rimosse più carcasse di camion vetture sul territorio di tutti gli altri municipi. Molti cittadini quando vengono a trovarmi mi riferiscono di problematiche irrisolte da anni: se qualcuno, anziché mettere il dazebao, volesse dare una mano, sarebbe ben accetto".