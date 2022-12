Maxi giro di droga al bar, altri tre arresti

Dopo l'arresto per droga del titolare del Bar dei Ragazzi in via Fereggiano a Marassi nel settembre del 2021, le indagini sono proseguite, permettendo di identificare altre persone coinvolte nel giro di spaccio. Nel complesso l'indagine, fatta salva la presunzione di non colpevolezza, ha permesso, oltre all'arresto in flagranza di reato del barista, di emettere cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Lo scorso anno la polizia aveva sequestrato 60mila euro, due kg di hashish, 700 grammi di cocaina e sequestrato il locale. In seguito è stato possibile assicurare alla giustizia tre fornitori di stupefacenti, due di etnia albanese e uno marocchino, in grado di rifornire i pusher con quantitativi di oltre un chilogrammo di cocaina alla volta.

Dall'arresto del barista di origine cinese sono scaturite ulteriori indagini, finalizzate ad accertare le responsabilità delle altre persone coinvolte nell'operazione, attraverso la disamina di una enorme mole di filmati, da cui è emersa una fiorente attività illecita con 489 cessioni di cocaina nell'arco di un mese, posta in essere all'interno del locale. Tali accertamenti hanno condotto all'emissione, nel dicembre 2021, di un'ordinanza di custodia da parte della Procura di Genova anche nei confronti dei due soggetti inizialmente denunciati (un cittadino nordafricano e una cinese).

Proprio in seguito a tale ultimo risultato, a partire dal dicembre 2021, l'attività investigativa si è concentrata sulla ricerca dei fornitori dello stupefacente, che avevano consentito l'attività di cessione al dettaglio già portata alla luce. Questa attività in prima istanza si è basata sulla visione dei filmati in possesso della polizia giudiziaria e sull'analisi dei dati estrapolati dai cellulari sequestrati agli indagati.

L'analisi dei dati ha permesso di individuare tre distinti fornitori, uno di etnia nordafricana e due di origine albanese. Mentre il nordafricano agiva da solo, i due albanesi operavano in concorso tra loro. Dalla visione dei video si è appurato che i tre avevano rifornito di cocaina gli arrestati per un peso di circa 2 chilogrammi, ricevendo in cambio ingenti somme di denaro.

A seguito di quanto individuato dalla visione dei video, i dati venivano incrociati con quelli estrapolati dai cellulari sequestrati agli indagati; da queste analisi e comparando i giorni delle cessioni di stupefacente con le chat e le conversazioni avvenute in quei giorni e in quelli precedenti, il personale della squadra investigativa del commissariato di Prè ha ritenuto di aver individuato tutti e tre i fornitori di cocaina ritratti nei video.

Le fotografie presenti in banche dati e ritraenti le persone individuate, una volta confrontate con quelle estrapolate dai video al momento delle cessioni dello stupefacente, non lasciavano dubbi in merito alle loro identità. Nel mese di settembre scorso, infine, il personale della polizia scientifica, tramite relazione tecnica di analisi fisiognomica comparativa, ha potuto affermare che le persone identificate dalla squadra investigativa erano proprio le persone immortalate nei fotogrammi dell'impianto di sorveglianza del Bar dei Ragazzi.

Il mese scorso, visti i gravi indizi di colpevolezza ricavati dall'attività svolta dalla polizia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha emesso nei confronti degli indagati tre ordinanze di custodia in carcere, che sono state debitamente eseguite. Uno dei tre arresti, quello a carico del cittadino marocchino, è stato portato a termine da parte del personale di polizia di frontiera al suo rientro in Italia, ossia il 21 novembre presso l'aeroporto di Orio al Serio, mentre tornava dal suo Paese natio.