Risse e spaccio di droga, chiusi due bar

Il questore di Genova ha adottato due provvedimenti di sospensione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) rispettivamente per 7 giorni al bar dei Portici di via Biancheri a Genova e per 30 giorni al bar del Conte a Lavagna.

L'adozione dei provvedimenti si è resa necessaria a seguito di un attento monitoraggio da parte delle forze dell'ordine dal quale si è accertato che i bar vengono utilizzati abitualmente quale punto di aggregazione di clienti pregiudicati per reati a vario titolo e che pertanto risultano fortemente pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda il bar dei Portici di Genova di proprietà di un cinese di 24 anni, uno degli episodi più significativi è quello avvenuto nella notte del 5 maggio quando i carabinieri di Sestri Ponente sono intervenuti a seguito di una rissa avvenuta all'interno del locale dove a farne le spese era stato un soggetto, pluripregiudicato, trovato con il volto insanguinato.

Per quanto riguarda invece il bar del Conte di Lavagna a far scaturire il provvedimento, oltre ai problemi di ordine pubblico, è stato anche il comportamento fuori dalle regole del proprietario, un genovese di 37 anni, che in vari episodi è stato trovato positivo alla cocaina e ubriaco tanto da essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio dove gli è stato diagnosticato lo stato di 'ebrezza patologica e abuso di cocaina'; non solo, lo scorso 31 maggio gli è stato anche notificato un avviso del questore di Genova perché riconosciuto come soggetto che vive abitualmente, anche in parte, di proventi di attività delittuose.

I due provvedimenti sono stati notificati nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio ai rispettivi proprietari.