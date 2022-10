Il bar era utilizzato come deposito per la droga da vendere: licenza sospesa

Sospensione della licenza per cinque giorni a un locale in via delle Fontane: questo perché il bar era utilizzato da alcuni pusher come deposito per la droga da vendere.

Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Genova, alla fine dei procedimenti a carico della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Il provvedimento emesso (sospensione per 5 giorni dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande intestata alla titolare), è scaturito da un'attività investigativa svolta dal commissariato di Pubblica Sicurezza Prè, dalla quale è emerso che il locale fosse utilizzato come deposito per l’attività di traffico di stupefacenti da parte degli avventori. Infatti, i poliziotti del commissariato Prè, con l’aiuto dell’unità cinofila, durante un’operazione di polizia giudiziaria, hanno trovato decine di grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo nascoste in diversi punti del locale - il Caffè del Porto - già suddivise in dosi e quindi pronte per la vendita.

La droga trovata, nello specifico quasi 60 grammi di cannabis, 7,56 grammi di oppiacei e poco più di 5 grammi di cocaina, ha fatto scattare la misura di sospensione per omessa vigilanza e attuazione dei necessari accorgimenti gestionali atti ad interrompere attività illecite.