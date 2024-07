Street art, il Municipio Levante cerca artisti (gratis) per riqualificare svariate zone con murales

Dal Municipio Levante arriva una manifestazione di interesse per la ricerca di artisti a cui affidare la realizzazione gratuita di interventi di arte contemporanea urbana in alcune aree del territorio.

Chi fosse interessato può presentare domanda da oggi, martedì 9 luglio, al 31 dicembre.

"La creazione di opere d’arte a cielo aperto - si legge nel bando - oltre che contribuire a migliorare luoghi che spesso vengono vandalizzati, può sviluppare un turismo di appassionati di street art come nel caso di Certosa, e valorizzare aree di territorio più periferiche e meno frequentate. A tal fine Il Municipio Levante rende nota la presente manifestazione d’interesse volta alla ricerca di artisti ai quali affidare la realizzazione gratuita di interventi di arte contemporanea in particolari aree site nel territorio del Municipio Levante".

Il progetto di decorazione urbana prevede la realizzazione di murales nei sottopassi della stazione ferroviaria di Nervi (previo nulla osta delle ferrovie), sull'immobile dei giardini 8 Marzo (area Campanule), nella parte finale di via del Commercio oltre il cimitero, nel sottopasso di via delle Viole, in via dei Ciclamini, nel sottopasso della scuola Durazzo, di via Cimarosa, Bagnara e Santa Maria Assunta.

Il Municipio è alla ricerca di artisti maggiorenni, di nazionalità italiana o estera, che abbiano già maturato esperienza nella realizzazione pittorica di superfici esterne particolarmente estese e che siano in possesso delle conoscenze tecniche e delle misure di sicurezza necessarie agli interventi. Gli artisti dovranno concedere al Municipio l'utilizzo delle immagini e dei dati delle opere per scopi di comunicazione e promozione dell'iniziativa. E dovranno anche passare in proprietà del Municipio Levante le opere prodotte.

L’istanza per la manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo Pec municipio9comge@postecert.it

Per informazioni o ulteriori chiarimenti contattare l’area tecnica del Municipio alla seguente mail: municipio9areatecnica@comune.genova.it