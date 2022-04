Arriva "Startappe", il bando del piano caruggi per giovani e adulti in difficoltà

Un nuovo bando per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e adulti in difficoltà anche attraverso percorsi di formazione, sempre con l'obiettivo di migliorare la vivibilità del centro storico.

Il bando 'Startappe' è stato presentato da un gruppo di soggettti del terzo settore tra cui Coop Agorà, Consulta Diocesana, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, Coop Il laboratorio, Coop Proges Consorzio Progetto Liguria Lavoro e Social Hub Genova.

La giunta comunale ha approvato il progetto con una delibera che ha stanziato 250mila euro per cinque mesi, tanto durerà la prima fase sperimentale del progetto. Un'iniziativa che ha ricevuto il parere positivo anche dell’assessore al centro storico Paola Bordilli e del consigliere delegato alle politiche sociali Mario Baroni.

Se i risultati saranno positivi ci sarà anche una seconda fase, strutturata e della durata di quattro anni, che permetterà di migliorare le condizioni di vita di chi vive il centro storico e soprattutto di coloro che si trovano in una condizione di svantaggio e fragilità. Un bando che vuole innescare un circolo virtuoso che andrà a coinvolgere anche le attività commerciali, economiche e sociali.

L'assessore Paola Bordilli ha spiegato:

"Siamo di fronte a un’altra dimostrazione di come la sinergia tra questa amministrazione e i soggetti che vivono i Caruggi giorno per giorno continui a portare ottimi frutti, anche in prospettiva".

Mario Baroni, consigliere delegato alle politice sociali, ha commentato così la pubblicazione di questo bando: "Startappe consentirà di agire su due binari che sembrano apparentemente distinti, ma che in realtà si condizionano l’uno con l’altro: la condizione di giovani e adulti in difficoltà e la vivibilità del nostro centro storico. Supportando e formando i soggetti più fragili potremo sicuramente dare nuova linfa vitale ai nostri Caruggi".

Il progetto si propone di raggiungere questi obiettivi creando una rete strutturata che sia in grado di promuovere occasioni di rigenerazione urbana e umana, soprattutto per i giovani, aiutando il loro inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso percorsi qualificati di formazione.

Per una corretta erogazione dei fondi, il Comune ha stabilito di stanziare in una prima fase il 70% delle risorse, mentre il 30% sarà poi liquidato a seguito di una completa rendicontazione dell’importo assegnato in precedenza.

Gli obiettivi del progetto

Del bando fa parte anche il progetto “Il Centro Storico che incentiva” che ha l'obietttivo di supportare le start-up di imprese sociali create dai giovani e insediate nel territorio centro storico. Il progetto permetterà di promuovere percorsi di auto imprenditoria (start up, messa in opera di spazi di co working e piccoli incubatori di impresa) attraverso la creazione di tre spazi polivalenti.

“Il Centro Storico che include” è un secondo progetto che vuole creare opportunità di inclusione lavorativa al fine di migliorare la vivibilità e la fruizione del territorio.

Saranno realizzati centri di assistenza digitale all’interno dei quali ci saranno servizi di assistenza digitale che siano punti di riferimento “vicino alle persone” indirizzati, in particolare, ai più fragili (anziani, stranieri, disoccupati) in supporto anche alla transizione digitale per abitanti/esercenti.

Altri obiettivi previsti dal progetto sono: