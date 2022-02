Canile Monte Contessa, l'associazione Una vince il bando per la gestione

L'associazione Una ha vinto il bando per la gestione del canile Monte Contessa.

La commissione di gara, composta da un comitato tecnico scientifico, ha riconfermato l'attuale gestore che, dallo scorso settembre, ha in appalto anche il rifugio di Ovada. L'offerta è stata valutata sulla base di una proposta tecnica ed una economica. Per la prima volta a Genova aveva partecipato anche Enpa. L'associazione Una avrà in gestione il canile per 24 mesi più altri 24 di proroga.

"Siamo molto felici", è il commento della presidentessa di Una Gilda Guardascione che dirige la struttura sulle alture di Sestri Ponente dal 2019. "Continueremo a fare il nostro lavoro al meglio delle nostre possibilità".

Proprio nei giorni scorsi l'associazione Una e il nucleo guardie zoofile hanno ripreso ufficialmente l'attività dopo le dimissioni del capo nucleo Gian Lorenzo Termanini, al suo posto Lorenzo Bellini, precedentemente già vice capo.

Insieme a lui Christian Polmonari (vigile del fuoco di Genova) ed altre guardie volontarie che saranno presentate prossimamente.

Di oggi, mercoledì 23 febbraio, il primo intervento del nuovo nucleo con il recupero di un daino sulle alture di Pra' caduto da un muro portato al Centro recupero animali (Cras) di Campomorone.