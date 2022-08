1,5 miliardi per il fotovoltaico in agricoltura, Confagricoltura Liguria: "Un'occasione da non perdere"

È stato pubblicato sul sito del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) il bando per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Un fondo 1,5 miliardi di euro nell'ambito che fa parte delle risorse stanziate dal Pnrr e che rientra nella misura Pnrr 'Parco Agrisolare'.

Questi finanziamenti hanno l’obiettivo di consentire alle aziende agricole di contribuire alla transizione verde e di aumentare la sostenibilità, la resilienza e l'efficienza energetica. Luca De Michelis, presidente ligure di Confagricoltura, ha commentato così: “Non posso che esprimere tutta la nostra soddisfazione nel vedere che il bando, pubblicato oggi dal Ministero, contempla tra le strutture beneficiarie del contributo del Pnrr, anche le serre!”

Proprio le serre sono centrali nel tessuto agricolo ligure, secondo i dati dell’associazione di categoria, infatti, circa il 77% delle imprese agricole liguri utilizza queste strutture nelle proprie aziende. A questo bando potranno quindi partecipare buona parte delle imprese ligure, che sarebbero state escluse dalla misura in assenza di questa norma. Secondo Confagricoltura infatti: “Nella prima stesura del bando, infatti non era prevista la finanziabilità di impianti fotovoltaici sulle stesse. Aver compreso ciò, in un bando dal forte impatto strategico ed economico, dimostra la giusta attenzione del Pnrr verso il comparto serricolo più ‘energivoro’, ovvero il florovivaismo, in un periodo di fortissima crisi energetica”.

La misura, per sostenere gli investimenti nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, prevede il finanziamento di costi destinati a smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori, anche su serre.

Confagricoltura Liguria conclude affermando: "Un'opportunità assolutamente da non perdere per tutta l'agricoltura ligure, nell'ottica di un reale abbattimento dei costi energetici di produzione, nonché di una sostenibilità sempre più necessaria anche a contrastare i cambiamenti climatici".

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gse (Gestore servizi energetici) accessibile dall'area clienti. Le domande si potranno caricare a partire dalle ore 12 del 27 settembre fino alle ore 12 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le risorse previste di 1,5 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della:

produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro;

trasformazione di prodotti agricoli in agricoli per una quota pari a 150 milioni di euro;

trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli per una quota pari a 150 milioni di euro;

Le serre sono beneficiarie purché esistenti all’atto della presentazione delle domande, e anche se non accatastate.