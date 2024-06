I numeri del 'bonus caruggi': dal 2021 il Comune ha speso 3 milioni di euro

In consiglio comunale sono stati forniti alcuni numeri sul cosiddetto 'bonus caruggi', misura del Comune che prevede contributi annui per l'insediamento di nuove attività in locali al piano terra che siano sfitti da almeno tre mesi. A chiedere spiegazioni alla giunta è stato Filippo Bruzzone, consigliere della Lista Rosso Verde.

"Da qualche anno l'amministrazione ha intrapreso questo piano per sostenere le attività commerciali - ha detto Bruzzone in aula - a noi, ma non è una novità, questa tipologia di bando non ha mai convinto del tutto e abbiamo più volte chiesto commissioni per approfondire il tema, passeggiando per il centro storico qualche domanda ci viene. Vorremmo saperne di più sui risultati ottenuti e sui costi. Per noi l'esercizio di prossimità è importante non solo come luogo di commercio, ma anche come luogo di aggregazione sociale e di presidio".

Per la giunta ha risposto l'assessore al commercio Paola Bordilli, fornendo alcuni dati: "Il bando è attivo dal 2021, è a sportello e rimane sempre attivo. A oggi siamo a 143 domande ricevute, di cui 110 con istruttoria finita e assegnazione fatta, 10 ancora nella fase istruttoria e le restanti senza requisiti, quindi non accettate. Delle 110 assegnate, si parla di 96 negozi su strada, già aperti, con licenza valida. Siamo partiti nel 2021 con un focus di richieste sulla parte centro est del territorio, e oggi vediamo un importante spostamento anche verso la parte ovest. Le richieste, per il Comune, devono sempre rispettare indispensabili requisiti di qualità e accessibilità dei locali. A oggi l’impegno dell’Amministrazione ammonta a oltre tre milioni di euro. Siamo particolarmente contenti della misura, replicata anche in una porzione del municipio Centro Ovest. Sono disponibile a una commissione sul piano caruggi e sul commercio".

A chiudere il dibattito la replica del consigliere Bruzzone: "Troviamo una data per la commissione, noi abbiamo fatto richiesta da diverso tempo, anche perché questi dati vanno analizzati, capiti e approfonditi. Anche per capire se l'insediamento commerciale poi resiste nel tempo".

