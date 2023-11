La bandiera della Regione al prefetto uscente

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, assieme agli assessori alla Sanità, Angelo Gratarola, e alla Tutela dei consumatori, Simona Ferro, ha consegnato la bandiera di Regione Liguria a Renato Franceschelli, prefetto uscente di Genova, che andrà a ricoprire il ruolo di capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

"Vogliamo ringraziare il prefetto Franceschelli per il prezioso lavoro svolto a Genova in questi anni, sempre all'insegna della massima collaborazione, e gli auguriamo i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera", ha detto Toti.

Il nuovo prefetto di Genova sarà Cinzia Teresa Torraco, attuale prefetto dell'Aquila, secondo quanto deciso dal Consiglio dei ministri.