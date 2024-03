Anziani derubati al bancomat, quattro arresti

Sono state arrestate a Monza, dopo un'indagine lampo, quattro persone di età compresa tra i 24 e i 41 anni, ritenute responsabili di una decina di furti commessi tra Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia.

Secondo quanto appurato dai carabinieri la banda sceglieva le vittime tra gli anziani impegnati in prelievi al bancomat. Veniva buttata a terra una banconota dicendo che era caduta, quando la persona si abbassava per raccoglierla uno dei complici rubava il denaro erogato per poi fuggire.

Gli ultimi due colpi avevano fruttato circa 1.300 euro. Decisiva per l'identificazione dei ladri la visione delle telecamere degli istituti di credito.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp