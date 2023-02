Bimbo gravemente ustionato, da Sassari al Gaslini con un volo militare

Trasporto straordinario di emergenza per un bimbo rimasto gravemente ustionato.

L'incidente, probabilmente domestico, è avvenuto a Sassari in Sardegna e per questo motivo è scattata attraverso la prefettura la procedura per il viaggio a bordo di un aereo militare che è atterrato al Cristoforo Colombo poco dopo le 4 di notte.

Dall'aeroporto il trasferimento del piccolo su un'ambulanza della Croce Verde di Sestri per il ricovero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.