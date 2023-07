Bimbo di 4 anni morsicato da cane: interviene l'elisoccorso causa autostrada intasata

Un bambino di 4 anni è stato morsicato da un cane nel pomeriggio di lunedì 10 luglio a Santa Margherita Ligure, ed è stato portato in ospedale con l'elisoccorso.

È successo in via Don Garibotti verso le 17,30: il bimbo è stato subito soccorso dalla Croce Rossa di Santa Margherita e viste le condizioni delle strade del Tigullio - ancora gravate da code chilometriche dovute ai lavori di ripristino in A12 dopo l'incendio di un pullman - è stato deciso di far intervenire l'elisoccorso Drago per portarlo all'ospedale Gaslini di Genova, in codice giallo.

In autostrada il traffico scorre infatti su una corsia per senso di marcia e si registrano ancora nel tardo pomeriggio 5 km di coda in direzione Genova e 3 in direzione Livorno. Il traffico inevitabilmente intasa anche la viabilità ordinaria, per questo i sanitari hanno deciso di ricorrere all'elicottero.