Bimba di due anni e mezzo ingoia pila a bottone: grave al Gaslini

La piccola è intubata e in prognosi riservata, è stata operata per rimuovere l'oggetto: allarme dell'istituto pediatrico sull'aumento dei casi

Ancora un ricovero all’ospedale Gaslini per l’ingestione di una pila da parte di un bambino. Una bambina, in questo caso, di un anno e mezzo.

La piccola è arrivata mercoledì sera al Pronto Soccorso del Gaslini per sospetta ingestione da corpo estraneo, in seguito a episodi di vomito. Al suo arrivo è stata subito sottoposta allo specifico protocollo per la ricerca di corpo estraneo dell'Istituto. Grazie alla diagnosi radiologica è stato possibile localizzare e identificare una pila a bottone nella parte alta dell'esofago.

La bambina è stata subito sottoposta a rimozione della pila attraverso endoscopia, e il Gaslini fa sapere che la lesione è attualmente limitata all'esofago, fortunatamente senza interessamento dell'aorta. Verrà inoltre effettuata Angiotac per confermare il quadro clinico.

La bambina è intubata, ricoverata in Terapia intensiva e in prognosi riservata. Si tratta dell’ennesimo caso di bambino ricoverato al Gaslini per l’ingestione di pile a bottone, incidenti contro cui l’ospedale pediatrico aveva già messo in guardia.

I consigli del Gaslini per i genitori