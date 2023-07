Bimba morsicata da un pitbull finisce all’ospedale

Una bambina di tre anni è stata morsicata da un pitbull ed è finita all'ospedale.

L'incidente è avvenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, in un appartamento al Campasso. Secondo quanto appreso, la piccola si trovava in casa quando il cane si è scaraventato su di le aggredendola. Assente, pare, il padre che è stato poi interrogato dai carabinieri e che potrebbe essere denunciato per omessa custodia dell'animale.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e un'ambulanza che ha trasportato la bambina, in codice giallo, al Gaslini.

Trasferimento immediato al canile per il cane, recuperato dai militi della Croce gialla soccorso animali. Il terrier sarà tenuto sotto osservazione morsicatura e rivalutato dai medici dell'Asl.