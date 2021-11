Neonata in pericolo di vita, traportata da Alghero al Gaslini

Si è concluso poco dopo le 15 di martedì 30 novembre un volo sanitario urgente a bordo di un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, che ha trasportato da Alghero all'aeroporto Cristoforo Colombo una neonata di 20 giorni in imminente pericolo di vita.

La piccola ha viaggiato assieme alla madre ed è stata assistita da una equipe medica. Una volta che il velivolo militare è atterrato a Genova, la piccola paziente è stata trasportato immediatamente in ambulanza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche come in questa occasione. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31esimo stormo di Ciampino, del 14esimo stormo di Pratica di Mare e della 46esima brigata aerea di Pisa. Per questo genere di missioni di soccorso, ove ci siano particolari necessità operative, vengono impiegati anche gli elicotteri del 15esimo stormo.