Bimba di 5 anni in pericolo di vita, volo d'urgenza dalla Sardegna al Gaslini

Una nuova missione salva vita dell’Aeronautica Militare. Una bambnina di cinque anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata da Alghero a Genova con un aereo Falcon del 31esimo Stormo per essere curata dai medici dell'ospedale Gaslini. La piccola era ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.

Il volo si è svolto nella giornata di sabato 2 dicembre 2023 e si è concluso in serata. La bambina è stata imbarcata insieme all'equipe medica e ai genitori ad Alghero ed è stata portata all'aeroporto di Genova, per poi raggiungere in tempi brevi l'ospedale Gaslini con un'ambulanza.

Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari alla sala situazione di vertice del Comando Squadra Aerea, sala operativa dell’Aeronautica Militare che si occupa anche di queste missioni. È stato quindi predisposto il decollo di uno dei Falcon 900 del 31esimo Stormo, di base a Ciampino. Si tratta di uno dei reparti che svolge questo tipo di servizio insieme al 14esimo Stormo di Pratica di Mare, alla 46esima Brigata Aerea di Pisa e agli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia. Ogni anno vengono effettuate centinaia di ore di volo per interventi urgenti di questo tipo

"I reparti di volo dell’Aeronautica Militare - spiega l'Aeronautica - sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse".

