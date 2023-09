Penne distrutte e fratture, Enpa: "No al salvataggio 'fai-da-te', portate gli animali dagli esperti"

Cosa non fare quando si trova un animale selvatico in difficoltà? Salvarlo, curarlo e crescerlo con tecniche "fai-da-te" (anziché contattare esperti) finendo per sbagliare, a volte anche in modo grave.

È il monito lanciato da Enpa Genova che in questi giorni ha accolto al Cras di Campomorone due giovani esemplari di ballerine bianche con penne di ali e coda distrutte e microfratture a causa di varie carenze e uno spazio troppo ridotto in cui crescere.

"Ritrovate dal solito 'buon samaritano' che anziché adoperarsi per farle pervenire in mani esperte ha ben pensato di provvedere da sé alla loro crescita. Troppo allettante, come sempre, l'idea di 'salvare' e crescere degli uccellini' - commenta Enpa Genova sui suoi canali social -. Il risultato è questo: remiganti e timoniere (rispettivamente penne di ali e coda) distrutte a causa di carenze e captivazione in spazio ristretto, forse una gabbietta, diverse microfratture delle ali a causa di ossa rese fragilissime da una dieta non appropriata e che ha lasciato gravi carenze a due animali in crescita e sviluppo. Come se non bastasse, totale mancanza di paura e comportamento confidente. Due vite rovinate forse per sempre, inabili alla vita in natura".

Il Cras proverà a recuperare i due uccellini, ma annuncia già che si tratta di un'impresa disperata: "La loro sfortuna è stata quella di cadere nelle mani sbagliate, persone egoiste che si cimentano nella crescita di animali selvatici senza averne le capacità e commettendo pure un reato".

L'appello finale dell'associazione va a tutti coloro che trovano un animale selvatico, per portarlo in un Cras il prima possibile senza improvvisarsi con il "fai-da-te".