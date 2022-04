"Mi hanno picchiato e rubato il cappello", chiama la polizia e finisce in carcere

Ha chiamato la polizia per denunciare una rapina, ma era ricercato ed è finito in carcere. Protagonista della vicenda un 32enne originario del Marocco che è stato portato in carcere. Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Genova lo scorso 19 aprile.

L’uomo, nella serata di mercoledì 27 aprile 2022, ha chiamato il 112 riferendo di essere stato rapinato da un gruppo di conoscenti che, dopo averlo accerchiato e preso a calci, gli avevano rubato il cappellino. Quando gli agenti l'hanno raggiunto in via Balbi si sono accertati che stesse bene e lo hanno identificato, riscontrando che non solo era presente in maniera irregolare in Italia, ma anche ricercato.

Infatti, proprio a seguito di una rapina impropria commessa mentre era sottoposto all’obbligo di presentazione per diversi furti, al 32enne era stata aggravata la pena.