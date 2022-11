"Aggredito nel mio negozio con lo spray al peperoncino in pieno giorno"

Il racconto di un negoziante 25enne di via Balbi, che ha ripreso la scena anche con un video di sorveglianza.

"Sono stato aggredito intorno alle ore 13 di venerdì 11 novembre 2022 mentre ero all'interno del mio negozio in via Balbi. Due giovanissimi sono entrati e mi hanno chiesto di vedere un iPhone 13. Uno aspettava fuori dalla porta mentre l'altro guardava il prodotto. All'improvviso ha tirato fuori dalla tasca uno spray al peperoncino e me l'ha spruzzato sul volto, poi ha cercato di scappare. Ho provato a trattenerlo e l'ho inseguito, il telefono è caduto per terra e i due si sono dileguati".

"Sono poi stato medicato agli occhi dal personale del 118 e sono stato male per diverse ore, mi hanno dato sette giorni di prognosi. Sporgerò denuncia nella giornata di lunedì, ma invito i negozianti della zona a fare attenzione perché quanto successo non accada anche ad altri".