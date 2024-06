Telefonata 'a scrocco', furto e schiaffo al farmacista

La polizia ha denunciato una 21enne in quanto ritenuta autrice di una tentata rapina impropria avvenuta martedì 25 giugno 2024, quando la ragazza si era recata in una farmacia di via Balbi, chiedendo al titolare di poter effettuare una chiamata urgente dal telefono fisso.

Dopo circa un quarto d'ora la 21enne aveva riagganciato e, prima di uscire dal negozio, si era impossessata di tre scatole di integratori alimentari, prelevandole dall'espositore. Bloccata tempestivamente dal titolare della farmacia, la 21enne aveva reagito tirandogli uno schiaffo al volto ed era fuggita.

Gli investigatori del commissariato Prè, dopo aver visionato le telecamere di video sorveglianza, si sono attivati nella ricerca della ragazza, rintracciandola mercoledì mattina mentre camminava in via Gramsci, con ancora indosso gli stessi abiti.