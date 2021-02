«Mi fai provare il tuo anello?», derubato

Il malvivente è stato identificato e condotto in questura dove sono risultati a suo carico numerosi precedenti per furto

Ha avvicinato un ragazzo con fare amichevole in via Balbi e, dopo un po', gli ha chiesto di poter provare l'anello d'oro, che portava al dito. All'inizio il giovane ha rifiutato per poi cedere alle insistenze del 27enne il quale, però, non appena indossato il gioiello è fuggito in direzione stazione Principe.

La vittima, sconsolata, si è recata al parcheggio per tornare a casa ed ha incontrato una pattuglia della polizia. Mentre raccontava la propria disavventura, ha notato il ladro transitare in via di Prè, inconfondibile a causa dei numerosi tatuaggi e piercing.

Fermato subito dagli agenti, il malvivente è stato identificato e condotto in questura dove sono risultati a suo carico numerosi precedenti per furto. Il 27enne genovese è stato denunciato per furto aggravato.