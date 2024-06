Baia del Silenzio: accesso contingentato da luglio, ticket d'ingresso nel 2025

Venerdì 21 giugno l’amministrazione comunale di Sestri Levante ha inaugurato i nuovi servizi igienici pubblici realizzati a palazzo Negrotto Cambiaso, in via Portobello, presso l’infopoint della Baia del Silenzio. I nuovi servizi sono stati realizzati nell’ambito del progetto Liguria Levante Tourism4ALL finanziato da un bando regionale che ha coinvolto anche Lavagna, Moneglia, Deiva Marina e Framura.

Tre i nuovi bagni pubblici, di cui uno accessibile e dotato di un fasciatoio, saranno a disposizione di chi frequenta la spiaggia di Portobello, così come dei residenti e dei turisti in città. La pulizia di questi locali sarà gestita dalla cooperativa 'Il Sentiero di Arianna', che si occuperà anche del servizio Infopoint, fornendo personale formato per dare informazioni turistiche agli utenti e utilizzando questi spazi come un laboratorio dove sperimentare capacità di persone con disabilità così come è stato fatto lo scorso anno e in linea con il progetto che seppur concluso, l’Amministrazione di concerto con i Servizi Sociali del Comune ha deciso di mantenere promuovendo l'accessibilità al lavoro e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. L'accesso ai nuovi servizi igienici sarà gratuito e si aggiunge al nuovo servizio di docce pubbliche gratuite recentemente installate sull'arenile della Baia del Silenzio.

Per garantire la sicurezza dei bagnanti durante la permanenza in spiaggia e contestualmente tutelare dal punto di vista ambientale l’ecosistema di Portobello, a partire dal 1° luglio l’accesso alla spiaggia della Baia del Silenzio sarà contingentato come già avvenuto negli anni precedenti. Saranno istituiti tre varchi di accesso, in via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli, che saranno presidiati da un operatore incaricato dal Comune.

"Tutti i servizi che avevamo promesso che sarebbero stati predisposti in Baia del Silenzio sono stati attivati: - sottolinea il sindaco Francesco Solinas - Per questa stagione abbiamo preferito non avviare la sperimentazione dell’ingresso con ticket per i non residenti, ma di mantenere il contingentamento, benché siano venute meno le esigenze sanitarie legate all’emergenza Covid, in quanto ha come obiettivo preservare una delle spiagge più belle del nostro Paese. L’obiettivo è comunque arrivare alla prossima stagione estiva e avviare la sperimentazione del ticket, come peraltro previsto anche nelle linee di mandato".

"Grazie al progetto Tourism4All, che mira a promuovere l'inclusività concentrandosi su due aspetti fondamentali come l'accesso ai servizi e l'inclusione lavorativa, è stato possibile aumentare la capacità di accoglienza e sensibilizzare riguardo alle opportunità derivanti dall'adeguamento delle località turistiche eliminando le barriere architettoniche. Nel Comune di Sestri - afferma l’assessore alla Cultura e Servizi Sociali, Maura Caleffi - non solo sono stati riqualificati i servizi che oggi abbiamo inaugurato in Baia, ma anche quelli nelle aree delle spiagge accessibili, in particolare a Renà, in via Brin e in viale Rimembranza attraverso la revisione completa degli impianti elettrici e idraulici, la sostituzione delle porte e l'installazione di arredi antivandalo. Nell’ambito del progetto - conclude Caleffi - sono state anche organizzate visite guidate con la presenza di una guida e di un interprete Lis (Lingua dei Segni Italiana), per garantire un'esperienza inclusiva e accessibile a tutti i visitatori e in tutti i Comuni si è sperimentato l’inserimento lavorativo di persone con disabilità che ancora oggi svolgono attività in strutture ricettive".

"Per noi addetti al lavori del settore turistico - dichiara Camilla Capozzi, direttore operativo di Mediaterraneo Servizi - il progetto Tourism 4ALL ha rappresentato un punto di partenza per lo sviluppo di un'ottica sempre più inclusiva, consentendoci di allargare il target di riferimento e progettare un'offerta turistica sempre più ampia. Tra le attività svolte, una mappatura dei 5 Comuni inclusi nel progetto sviluppata in collaborazione con esperti del settore e del territorio e personale degli uffici tecnici dei comuni. Il team, guidato da Mediaterraneo Servizi, ha definito una serie di percorsi accessibili nei centri storici con apposita segnaletica dedicata, disponibili e scaricabili dal sito e dall’app https://accessibilitysquare.eu/ Due strumenti intuitivi e completi di tutte le informazioni inerenti al progetto. Questo lavoro - conclude Capozzi - ci ha consentito di poter rendere oggi disponibili anche i mezzi inclusivi acquistati grazie al bando: due scooter elettrici per anziani e persone con difficoltà motorie e una Ebike speciale che rende agevole il trasporto delle carrozzine".

I mezzi saranno utilizzabili gratuitamente, ma su prenotazione scrivendo una mail a info@mediaterraneo.it oppure telefonando al numero 0185 478605 - Ufficio parcheggi, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

A seguire, si è tenuta la cerimonia di consegna delle dieci Bandiere Blu 2024 agli stabilimenti balneari di Sestri Levante. Per ottenere il vessillo della Foundation for Environmental Education occorre avere e rispettare 33 requisiti. Tra questi, la qualità delle acque, garantire servizi e sicurezza sul territorio, pulizia delle spiagge, programmare attività di gestione ambientale ed educazione e formazione ambientale.

"Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Sestri Levante ha ricevuto questo importante riconoscimento a dimostrazione dell'eccellenza del proprio mare. Per il futuro l'impegno è quello di cercare di migliorare ancora, prestando attenzione per quanto più possibile alla qualità dell'ambiente marino e dei servizi balneari", commentano il sindaco Francesco Solinas e l’assessore al Demanio Luigi Ceffalo.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp