'Bagnun' distrutto dalle fiamme, il Comune verso la ricostruzione di una nuova struttura

Una struttura non invasiva, in linea con il quadro paesaggistico e ambientale del borgo, da costruire dopo un confronto con i cittadini: questo l'impegno dell'amministrazione comunale di Sestri Levante che, nella seduta del consiglio comunale di mercoledì 13 settembre, ha intrapreso la strada della ricostruzione della sede del Bagnun. Lo spazio, che si trova a Riva Trigoso e in cui viene organizzata la celebre sagra del bagnun, era stato distrutto dalle fiamme lo scorso aprile e recentemente sono stati identificati tre minorenni, indagati per incendio doloso e danneggiamento in concorso di persona.

In particolare, è stato approvato un ordine del giorno di maggioranza in cui la giunta Solinas si impegna a valutare la ricostruzione della struttura,

Per quanto riguarda il rogo, il Comune ha recentemente deliberato di voler intraprendere i passi necessari per il ristoro dei danni subiti.

L'ordine del giorno della maggioranza prevede anche l’impegno a predisporre un regolamento per la gestione e l'utilizzo del nuovo manufatto pubblico, che sarà a disposizione del comitato del Bagnun e delle altre associazioni rivane legate al mare.

"La volontà dell'amministrazione - dichiara il sindaco Francesco Solinas - è quella di ricostruire la struttura del Bagnun. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo abbiamo confermato con l'ordine del giorno. Lo faremo dopo aver ascoltato i cittadini di Riva Trigoso e le associazioni ed esserci confrontati con loro, per arrivare alla definizione di un progetto che consenta di realizzare una struttura bella e qualificante per il borgo rivano. Il Bagnun è simbolo di storia, tradizione, cultura e passione, e merita da parte dell’Amministrazione il massimo sostegno".