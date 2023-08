Bagnino eroe di 20 anni salva tre bambini: "Le onde li stavano portando verso gli scogli"

Non ha esitato il giovane Alessio Baragatti, 20 anni, bagnino dei bagni Marisa di Cogoleto, quando ha visto tre bambini in difficoltà tra le onde: si è tuffato e, grazie anche all'intervento dello staff di altri stabilimenti balneari vicini, è riuscito a portarli a riva sani e salvi. Il tutto in una giornata - giovedì 3 agosto - segnata da diversi interventi di salvataggio in tutta la provincia ma anche da un lutto, perché a Lavagna un ragazzo è morto, travolto dalla mareggiata.

"Il mare già da stamattina non era particolarmente bello - racconta Alessio - ma non avevamo riscontrato problemi. Poi nel primo pomeriggio sono entrati tre ragazzini in acqua per prendersi le onde, senza spingersi al largo. Ma a un certo punto è cambiata la corrente e ho visto che le onde li stavano portando verso gli scogli". Sul lato sinistro dello stabilimento, infatti, c'è un molo e il mare grosso stava spingendo i tre - sui 10 anni di età - verso le rocce. È successo verso le 15,30.

"Mi sono avvicinato - continua Alessio - con l'intenzione di gridare loro di stare attenti e di allontanarsi, ma come ho visto che erano in difficoltà mi sono buttato in acqua. Ho preso il primo ragazzino, e poi anche gli altri con l'aiuto dei colleghi della spiaggia vicina, Mattia Visone e Luca Buttaro. Li abbiamo presi tutti e tre e riportati a riva".

Insomma, qualche minuto di paura ma per fortuna è arrivato il lieto fine: "Ho avuto sicuramente un po' di ansia, per me era il primo salvataggio vero e proprio, ma alla fine l'adrenalina ha vinto e con i miei colleghi abbiamo pensato solo a portare in salvo i ragazzi. In spiaggia poi abbiamo tirato tutti un grosso sospiro di sollievo". E sono stati tanti i bagnanti che, dopo aver visto la scena dalla riva, si sono avvicinati per complimentarsi.