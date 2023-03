/ Via V Maggio

Bagni Monumento, iniziati i lavori dopo anni di degrado

Dopo anni di abbandono, lo stabilimento di Quarto si appresta a tornare all'antico splendore. Nelle ultime estati, in molti ne hanno approfittato per un tuffo in quello specchio acqueo, visto che il mare, grazie alle correnti, in quel punto risulta particolarmente limpido