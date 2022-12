Bagni Liggia, Comune pronto alla riconsegna. Mascia: "Correttezza del nostro operato"

I Bagni Liggia tornano al titolare: il Comune non ha impugnato la sentenza del Tar di fronte al Consiglio di Stato.

Ad anticipare l'esito tanto atteso dall'esercente Galli è l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia con una nota: “In queste ore, comunque in attesa dell’esito del procedimento penale pendente, abbiamo provveduto alla comunicazione della restituzione del compendio immobiliare Bagni Liggia di Quarto alla società Zeffiro srl, con cui verranno concordate le modalità e la data della riconsegna", ha dichiarato l'assessore.

"Con questo passaggio che dà seguito alla sentenza del Tar Liguria, finalmente si definisce una vicenda frutto di una sovrapposizione normativa in materia di concessioni demaniali marittime. È ribadita la correttezza dell’operato della Civica Amministrazione, che ha sempre mantenuto un atteggiamento prudenziale e peraltro nel frattempo aveva concesso temporaneamente l’utilizzo dell’arenile all’Istituto Giannina Gaslini per svolgere attività balneare per i piccoli degenti e dei loro familiari".