Amt, Ugl tuona: "Bagni in condizioni pietose e rimessa invasa dai piccioni, ora basta"

"Oggi mi sono recato personalmente nei bagni di Caricamento e ho fatto alcune foto. Come è possibile chiedere al personale di utilizzare questi bagni?", tuona Roberto Piccardo segretario regionale Ugl Fna. Una situazione già denunciata in passato dal sindacato, che non sembra però essere cambiata.

"Quelli utilizzati da operai e autisti sono tutti in queste condizioni pietose - prosegue Piccardo - i dirigenti dell'azienda dovrebbero girare di più anche con i mezzi pubblici, andare a mangiare nelle mense dislocate nei depositi, utilizzare questi servizi. Prendono impegni e fanno grandi promesse, ma da anni la situazione è questa. Secondo noi manca la volontà per trovare una soluzione. Non si possono utilizzare servizi di questo tipo, situazioni del genere sono state segnalate anche a Pra' e in via Fanti d'Italia, ai Camaldoli invece mancano".

Problemi anche per le colonie di piccioni all'interno delle rimesse: "Un po' in tutte, la situazione peggiore è quella a Cornigliano, invasa di guano che copre le attrezzature utilizzate dagli operai. Inoltre hanno chiuso dei locali che venivano utilizzati per prendere un caffè o fare merenda. Avevamo chiesto una saletta da mettere a disposizione dei lavoratori per mangiare un panino, ma al momento non è stata concessa. I lavoratori si sono ricavati uno spazio in mezzo alle corsie dei bus e al guano dei colombi per mangiare. Non è accettabile".