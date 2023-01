Gli 80 anni del cardinale Bagnasco: "Non vendiamo illusioni"

Il cardinale Angelo Bagnasco, ex presidente della Cei e arcivescovo emerito di Genova, ha compiuto 80 anni e non sarà più tra gli elettori in un futuro conclave secondo le regole ecclesiastiche.

"Cari confratelli - ha detto il cardinale celebrando la messa per il suo genetliaco nel seminario arcivescovile - non siamo dei venditori di illusioni, dei messaggeri di una storia vecchia e patetica, dei poveri uomini che hanno paura di vivere e si rifugiano in favole consolatorie, come ci vogliono far credere. Non siamo i fuggitivi dalla storia, ma siamo ben radicati nel mondo nella misura in cui le nostre radici sono in cielo".

"Nelle contraddizioni del nostro tempo possiamo sentire dolore, ma non dobbiamo essere tristi, sfiduciati, arresi. Non possiamo rinunciare all’annuncio della verità che è sempre un atto d’amore. Le parole di Cristo, infatti, - ha osservato- non erano moderne ma attuali, corrispondevano alle esigenze insopprimibili del cuore umano, alla sua sete di verità, anche quando essa chiede la fatica della conversione".

Al cardinale sono arrivati anche gli auguri del presidente della Regione Giovanni Toti: "Rivolgo a nome mio e della Giunta sinceri auguri al cardinale Angelo Bagnasco. A lui va anche il ringraziamento per il suo operato, sempre rivolto al bene di Genova e della Liguria, anche nel panorama nazionale nei lunghi anni in cui è stato presidente della Cei, con un percorso episcopale che lo ha visto ricoprire ruoli di grande importanza e prestigio".

"Il cardinale Bagnasco e tutta la chiesa genovese - aggiunge Toti - sono da sempre accanto alla città, specie ai più fragili, con un impegno prezioso e indispensabile a sostegno del mondo del lavoro per superare anche i momenti più difficili, dalle crisi industriali all'emergenza covid, tutti insieme come comunità".