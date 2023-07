Spinto dalla corrente, non riesce a tornare a riva: in gravi condizioni

Un'altra operazione di soccorso bagnante dopo quelle già avvenute nella giornata di ieri, martedì 25 luglio: questa volta è successo sulla spiaggia all'altezza di via Oberdan, a Nervi, dove un uomo in mare, che non riusciva a rientrare a causa del mare mosso, è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

L'uomo, notato da alcune persone in difficoltà in acqua, è stato portato a riva da altri bagnanti.

Sul posto la capitaneria di porto, la Croce Verde di Quinto e quella di Quarto, l'automedica Golf 1 e la polizia di Stato, che ha mantenuto l'ordine evitando che si formasse un capannello di persone intorno al bagnante. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo era privo di sensi.

L'uomo è stato portato in codice rosso - in gravi condizioni - all'ospedale San Martino di Genova.