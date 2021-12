Anziana aggredita e rapinata dalla badante appena assunta

Nel pomeriggio di venerdì 17 dicembre 2021 la polizia ha arrestato a Genova una donna per il reato di rapina continuata e aggravata dalla minorata difesa delle vittime, denunciandola anche per lesioni, resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo essersi ubriacata aveva cercato di rapinare un'anziana presso la quale lavorava come badante da un paio di settimane. Inoltre ha scaraventato a terra l'anziana e una vicina; inoltre ha mantenuto un atteggiamento violento nei confronti dei poliziotti intervenuti in soccorso delle due donne.

La donna, assunta due settimane prima come badante da una ultranovantenne genovese con difficoltà deambulatorie, ha fatto il pieno di alcol mostrando poi evidenti segni di squilibrio tanto da spaventare l’anziana assistita che ha immediatamente contattato un'amica residente nello stesso stabile, subito accorsa per verificare il suo stato di salute. Una volta all’interno dell’appartamento la vicina ha trovato la badante distesa sul letto con accanto una bottiglia di alcol vuota e, sospettando potesse aver avuto un malore, si è avvicinata. Tanto è bastato per scatenare tutta la furia della badante che, dopo averla aggredita scaraventandola per terra, l’ha costretta alla fuga. Medesima reazione ha avuto con l’assistita, anch’essa attaccata e buttata a terra quando ha cercato di difendere l’amica.

Il motivo di tanta violenza si è scoperto quando, dopo pochi minuti, sono intervenuti i poliziotti chiamati dalla vicina: nel bordo superiore dei pantaloni, sotto il reggiseno e nei calzini aveva nascosto la somma di 1.250 euro in banconote da 50, tutte prelevate dal cassetto dell’anziana signora. Anche nei confronti degli agenti che le hanno preso il denaro per restituirlo alla proprietaria, ha assunto un atteggiamento estremamente violento, insultandoli e colpendoli con calci e pugni fino a procurare ad uno di loro lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Anche le due anziane sono state visitate e medicate per le lesioni subite, fortunatamente non così gravi da rendere necessario il ricovero ospedaliero. La badante è stata portata nel carcere di Pontedecimo.