Dal 15 luglio un pacco dono per tutti i nuovi nati: come riceverlo

Dal 15 luglio 2024 un pacco dono per tutti i nuovi nati in Liguria. L'iniziativa della Regione Liguria prende il nome di 'Hello Baby', il kit viene fornito gratuitamente da Jesurum Leoni Comunicazione, sostenuto da Amazon.

Come ricevere il kit per i nuovi nati in Liguria

Ai genitori dei bambini nati a partire dal 15 luglio 2024 verrà consegnata una lettera di benvenuto nei punti nascita della Liguria. La lettera conterrà informazioni utili legate all’iniziativa e un codice univoco e personale che permetterà, a chi lo desidera, di ricevere gratuitamente a casa, presso il domicilio indicato, un pacco dono, con prodotti per la prima infanzia e una guida con consigli utili per i primi mesi di vita.

Dove verrà consegnata la lettera di benvenuto:

Asl 1, Asl 2, Asl 4 e Asl 5 : reparto di ostetricia

: reparto di ostetricia Asl 3 : direzione medica ospedaliera, ospedale Villa Scassi

: direzione medica ospedaliera, ospedale Villa Scassi Evangelico e San Martino : Nido

: Nido Galliera e Gaslini: reparto di ostetricia

Cosa contiene il pacco

Il pacco conterrà prodotti per la prima infanzia e una guida per i neogenitori realizzata dalla Regione Liguria.

La Guida per il neo genitore

Nel periodo compreso tra il concepimento e i due anni di età, si pongono le basi per un adeguato sviluppo fisico e psichico del tuo bambino. Gli interventi di prevenzione, di protezione o di cura realizzati con tempestività in questa primissima fase della vita portano a risultati di salute positivi a breve, medio e lungo termine. La guida è uno strumento che contiene tanti consigli utili per i primi mesi di vita del bambino.

"Si tratta - spiega Angelo Gratarola, assessore alla Sanità della Regione Liguria - di un'iniziativa di benvenuto, con i prodotti per la prima infanzia offerti gratuitamente. Nel pacco sarà possibile anche trovare una nuova guida realizzata dalla Regione Liguria per le famiglie, con i consigli utili per affrontare i primi mesi di vita del bambino".