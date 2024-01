Risse e aggressioni a Rapallo, denunciati dodici minori

Sette minori e un ragazzino appena maggiorenne sono stati denunciati per l'aggressione a tre senza fissa dimora in stazione a Rapallo avvenuta lo scorso agosto.

Alcuni devono rispondere anche di un altro episodio: hanno infastidito e aggredito più volte anche un clochard, che vive in una vecchia auto. E tra i provvedimenti presi, quattro di loro non possono più sostare o entrare nei locali della movida e nei bar del territorio. È l'esito delle indagini della polizia di Rapallo dopo una serie di episodi di violenza andati in scena la scorsa estate nella cittadina rivierasca e che fa, ancora una volta, alzare l'allarme sulle bandi criminali giovanili.

In ordine cronologico, il primo luglio a Rapallo si registra l'aggressione a due giovanissimi turisti lombardi sul lungomare, uno ha subito un intervento chirurgico. La denuncia partita dai genitori al rientro dalle ferie ha fatto aprire un'indagine tuttora in corso.

Nella notte tra il 17 e il 18 luglio, ai giardini Ezra Pound, dalla fontana chiamata "delle rane", le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'aggressione ai danni di due giovani da parte del branco. Qui una delle vittime rimane a terra, priva di sensi.

Poi, si contano, come detto, le due spedizioni ai danni dei clochard che vivono in stazione e all'uomo che vive in auto. L'episodio più recente, infine, sabato scorso con coltellate tra giovanissimi. La polizia sta seguendo i movimenti di un gruppo di giovani che utilizzano l'acronimo Hb (Hellbanianz), utilizzato anche dalla mafia albanese. Alcuni potrebbero appartenere al gruppo gli aggressori di sabato scorso.