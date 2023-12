Babbo Natale a Boccadasse e doni ai bimbi dal gozzo, si rinnova la tradizione

Sotto un bel sole e una temperatura quasi primaverile si è rinnovata a Boccadasse la tradizionale festa con Babbo Natale in spiaggia a portare i doni ai bambini. Quest'anno 'il grande vecchio' non è arrivato dal mare per esigenze organizzative, ma la festa è stata, come sempre, un grande successo. Arrivo di Babbo Natale in spiaggia circondato da bambini festanti e campanelli, passeggiata per le vie del borgo e poi la benedizione del parroco della chiesa di Sant'Antonio, la distribuzione dei doni dal gozzo e un ricco buffet organizzato dalle associazioni e dalle attività del borgo, con in testa la Pro Loco Maris e la Società Vignocchi.

Oltre due ore di festa a partire dalle ore 10:30, grandi e piccini hanno così vissuto la magica atmosfera del Natale in uno degli angoli più belli di Genova. Ha riscosso come sempre un grande successo anche il classico presepe allestito all'interno del gozzo.

A promuovere l'iniziativa del presepe è la Pro Loco Maris Boccadasse guidata dal presidente Cesare Pastorino. Il gruppo di lavoro che ha curato l'allestimento in piazza Nettuno è stato coordinato da Bianca Spettoli, con la preziosa collaborazione di Rosalba Carrea, Paola Anania, Silvia Lazzarini e Lino Galleano. Il risultato è come sempre una 'barca natalizia' particolare e suggestiva, impreziosita dalle luminarie che si accendono con il calare del sole. All'interno del gozzo la natività, pronta ad accogliere Gesù Bambino la notte di Natale. Si tratta di una delle tappe per completare il 'passaporto dei presepi', iniziativa lanciata dal Comune (a questo link il nostro articolo).