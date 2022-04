Morandi, difensori di Castellucci: "Accuse cadranno come foglie"

I difensori dell'ex ad Castellucci contestano le ricostruzioni dell'accusa e il rinvio a giudizio deciso dal giudice dell'udienza preliminare. Secondo la Procura Giovanni Castellucci sarebbe stato tra gli artefici di una gestione di Autostrade per l'Italia incentrata sul massimo risparmio.

In particolare i Pm sostengono che la mancanza di interventi manutentivi sul ponte Morandi sia ascrivibile ad una precisa scelta aziendale, mirata a non intaccare dividendi e utili dei soci. I legali di Castellucci sostengono invece che l'accusa non abbia provato le cause concrete del crollo e che il teorema accusatorio cadrà nel corso del dibattimento.

Gli avvocati Guido Carlo Alleva e Giovanni Paolo Accinni, legali dell'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, hanno commentato così il rinvio a giudizio per il crollo del Ponte Morandi:

“Le vittime vanno tutelate, gli innocenti vanno protetti. Finora questo processo si è rifiutato di proteggere gli innocenti. Se il dibattimento sarà, come noi confidiamo, l’inizio di un processo giusto, il teorema accusatorio del pm nei confronti dell’ingegner Castellucci si confermerà essere una foglia d’autunno: gialla, tremula, che sta per cadere e cadrà”.

Attesa invece la decisione del Gup Faggioni, che ha disposto con decreto i rinvii a giudizio: "Questo esito era purtroppo scontato". Il giudice dell'udienza preliminare ha respinto le eccezioni processuali sollevate dalla difesa, ma secondo i legali le ragioni alla base delle eccezioni sollevate sono rimaste inalterate.

I problemi processuali che si sono manifestati nel corso dell'udienza preliminare, specialmente in tema di parità di accesso agli atti di indagine, saranno oggetto di altre discussioni. Per gli imputati e per Giovanni Castellucci ora è il momento del dibattimento, nel quale dovranno difendersi dalle accuse e dalle ricostruzioni della Procura.

“Ora ci sarà il dibattimento e auspichiamo che tutto si possa svolgere secondo il principio del giusto processo, in pieno contradditorio tra accusa e difesa. Se sarà cosi molte cose emergeranno e riequilibreranno, finalmente, la visione dei fatti che pare oggettivamente oggi a senso unico”, hanno concluso gli avvocati in una nota indirizzata alla stampa.