Il Centro Ufologico Mediterraneo: «Avvistato un ufo bianco splendente su Genova»

Non bastava tutto quello che è già successo in questo 2020, ora ci si mettono pure gli ufo. Almeno, stando al Centro Ufologico del Mediterraneo che ha ricevuto e diffuso una segnalazione proveniente proprio da Genova.

Il 17 agosto uno strano oggetto bianco scintillante è stato fotografato da una cittadina a Genova (zona Foce), e inviato al centro: nelle immagini inviate agli ufologi, l'ufo si presenta circolare e poi a boomerang, classica forma presente in casistica. La testimone ha dichiarato al centro: «Sono assolutamente sicura che non fosse la luna. Ho notate quella luce dalle mie finestre. Talvolta vedo la luna quando sorge da quella parte, ma erano le 4 del mattino. La cosa che mi ha colpito è stato il fatto che quella luce era molto più vicina di qualunque stella e anche di diversi aerei che passano ad alta quota. La circostanza non si capisce dalla foto che ho fatto. Non le ho minimanente ritoccate, perchè non conosco e quindi nemmeno so usare i programmi. Il tempo si stava guastando, la luce era fissa e immobile e l'ho vista per una mezz'ora, poi è stata coperta dalle nubi».

Il Centro Ufologico del Mediterraneo, guidato dal presidente Angelo Carannante, ha escluso che si trattasse di un astro, anche perchè, a quell'ora, in quella precisa posizione, non ve ne erano. Tuttavia questa possibilità, anche se remota, non è esclusa del tutto.

Dunque, allo stato, per il centro, si tratta di un oggetto volante non identificato. «Eventuali novità nello studio del caso saranno tempestivamente rese pubbliche. La Liguria si conferma meta prediletta degli ufo, come testimoniato dai tanti avvistamenti in casistica che si sono succeduti negli ultimi anni» affermano dal Centro Ufologico del Mediterraneo.