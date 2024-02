Torna l'allarme processionarie, i primi avvistamenti

Il clima mite di questi giorni segna anche il ritorno delle processionarie a Genova. Non mancano infatti i primi avvistamenti che corrono sui gruppi Facebook di quartiere: alla Foce un uomo segnala la presenza di queste larve in via Piave, dietro il supermercato, mentre alcuni cittadini nelle scorse settimane hanno visto nidi sugli alberi in via Rosselli.

Guardia alta anche negli altri comuni della Città Metropolitana: ad Arenzano, la comunione Pineta ha diffuso un avviso che chiede l'impegno di tutti coloro che posseggono o amministrano aree verdi, per evitare che l'inerzia di alcuni possa penalizzare tutti anche con il rischio di creare danni a persone e animali domestici. L'invito a chi vede nidi o colonie di processionarie è di avvisare subito (nel caso della Pineta, la vigilanza o la segreteria della comunione).

Occorre prestare attenzione a questo lepidottero, diffuso in Eurasia e Nordafrica, altamente distruttivo per le pinete e pericoloso per esseri umani e animali: durante lo stadio larvale, infatti, la sua peluria risulta molto urticante, al punto che può causare gravi danni (fino alla morte) ai cani che la annusano o la ingoiano e ai bambini che possono toccarla e poi mettersi le dita in bocca.

La processionaria viene così chiamata perché le sue larve si spostano insieme e in fila indiana, formando una vera e propria "processione". Da adulta, la processionaria diventa una farfalla triangolare visibile specialmente di notte. Questi insetti diventano pericolosi soprattutto in primavera, quando le larve sono giunte a maturità e abbandonano il nido - sui pini - per dirigersi lungo il tronco verso il suolo, in file che possono raggiungere diversi metri: una strana "processione" alla ricerca di un luogo ideale dove interrarsi e sviluppare il loro bozzolo prima di diventare, definitivamente, farfalle.