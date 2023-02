In Liguria toccati i -7.0 gradi, mercoledì ancora vento forte e ritorno delle precipitazioni

Chiude alle 13 di oggi, martedì 28 febbraio, come previsto, l'allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (zona D). Emesso, inoltre, avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale su tutta la regione per martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo.

Relativa pausa nelle precipitazioni nevose, che, nei giorni scorsi, hanno interessato parte delle zone interne della regione; un po' di fiocchi continuano a cadere in val Bormida (qualche fiocco è arrivato anche sulle alture alle spalle della costa centrale) mentre gli accumuli dei nivometri regionali hanno raggiunto nelle ultime ore, oltre 60 centimetri a Monte Settepani (1.375 metri, nel savonese), intorno a 30 centimetri a Ferrania (Cairo Montenotte) Dego Girini e Urbe Vara Superiore. Nell'interno dello spezzino, Varese Ligure e Cuccarello (Sesta Godano) hanno, invece, raggiunto i 10 centimetri.

Mentre, lungo la costa, le temperature minime dei capoluoghi di provincia non sono scese sotto i 5.3 gradi di Savona, nelle zone interne i termometri restano con il segno negativo, soprattutto in quota: il valore più basso della notte, -7.0, è stato registrato ai 1.520 metri di Pratomollo (Borzonasca, Genova). I venti restano forti con raffiche di burrasca o burrasca forte settentrionali (valore massimo, 114.1 km/h a Marina di Loano).

Mercoledì 1 marzo è attesa, da metà giornata, una ripresa delle precipitazioni, nevose nelle zone interne, in particolare sui versanti padani. I fenomeni saranno deboli sul versante di Ponente (zona D) e la loro portata sarà valutata meglio con le uscite della modellistica previsionale di domattina. Su tutta la regione avremo ancora venti settentrionali forti con raffiche di burrasca o burrasca forte (da qui l'emissione del relativo avviso meteorologico), che accentueranno il disagio da freddo nelle zone interne.

Previsioni meteo Liguria martedì 28 febbraio 2023

Deboli precipitazioni sparse, possibili deboli spolverate nevose nelle zone interne a quote collinari. Su D fino a metà giornata deboli precipitazioni nevose residue. Venti settentrionali fino a burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h su tutte le zone. Locale disagio per freddo nelle ore serali e notturne. Possibili deboli precipitazioni residue nelle prime ore della notte, anche nevose nelle zone interne. Venti settentrionali fino a forti su ABD.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 1 marzo 2023

Tempo perturbato con deboli precipitazioni diffuse da metà giornata che nelle zone interne potranno assumere carattere nevoso. Deboli nevicate su D (quota neve intorno ai 500-600 m) e su E (quota neve intorno ai 600-700 m) su zone non sensibili, possibili spolverate su tratte autostradali. Locale disagio per freddo in particolare nelle ore notturne. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo Liguria giovedì 2 marzo 2023

Possibili deboli precipitazioni residue nelle prime ore della notte, anche nevose nelle zone interne. Venti settentrionali fino a forti su A, B, D.

La suddivisione in zone del territorio regionale