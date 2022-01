Meteo, avviso di Arpal per vento di burrasca forte

Il centro meteo Arpal ha emanato l'avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale per martedì 1 febbraio su tutta la regione.

Per oggi, lunedì 31 gennaio, dal pomeriggio venti da nord/nord-ovest in intensificazione fino a burrasca su tutte le aree, possibili raffiche fino a 90-100 Km/h su crinali e sbocchi vallivi. Temporaneo aumento del moto ondoso fino a molto mosso da Sud Ovest con periodo 8 secondi su C.

Martedì 1 febbraio dalle prime ore ulteriore intensificazione della ventilazione con intensità fino a burrasca forte e carattere diffuso su tutte le aree, possibili raffiche fino 110-120 Km/h. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Nelle ultime ore i venti si sono disposti dai quadranti meridionali su gran parte della regione (eccezione fatta per gli estremi, imperiese e spezzino) con rinforzi sui crinali: a Tanadorso, nel comune di Ronco Scrivia (770 metri d'altezza), una raffica ha toccato gli 86 km/h.

