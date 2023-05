Avviso meteo per vento forte, Arpal: "Raffiche oltre 140 km/h"

Arpal conferma l'arrivo di vento forte sulla Liguria: già le previsioni di ieri, in cui si parlava di raffiche oltre i 100-120 km/h, non lasciavano ben sperare, e adesso è arrivato anche l'avviso meteorologico ufficiale per burrasca. Gli occhi sono puntati su domani, martedì 16 maggio, specialmente nel levante della regione e della Città metropolitana di Genova. Qui le nuove previsioni più nel dettaglio.

Ma cosa succederà? I venti dai quadranti settentrionali sono attesi in rinforzo dalla serata di oggi, lunedì 15 maggio, e domani saranno di burrasca forte (75-90 km/h) sulla zona C specie in mattinata, con raffiche oltre i 120-140 km/h su rilievi e crinali più esposti.

Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) anche sul settore centrale (zona B) e sull’entroterra di levante (zona E).

Le previsioni di Arpal

Oggi, lunedì 15 maggio: residua instabilita? diurna con possibili rovesci o temporali fino a moderati sui rilievi, in locale estensione alla costa specie su A e tra B e C. Venti localmente forti (40- 50 km/h) settentrionali sui rilievi in ulteriore e generale rinforzo in tarda serata.

Domani, martedì 16 maggio: deboli piogge, piu? diffuse e insistenti sui versanti padani per un rientro di aria umida da Nord/Est legato a una profonda depressione sul Tirreno. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) su BE e burrasca forte (75-90 km/h) su C specie in mattinata, con raffiche oltre i 120-140 km/h su rilievi e crinali piu? esposti.

Dopodomani, mercoledì 17 maggio: Persiste la possibilita? di deboli piogge specie sui versanti padani. Venti forti (50- 60 km/h) settentrionali, rafficati specie sui crinali e agli sbocchi delle valli.