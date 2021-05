Spray per difesa personale, machete e pistola a salve: giovane nei guai

La polizia di Stato ha denunciato un 25enne genovese per il reato di detenzione illecita di armi

Durante un servizio appiedato nel pomeriggio di lunedì 10 maggio 2021, gli operatori del commissariato Cornigliano hanno controllato in via Avio a Sampierdarena un 25enne, conosciuto perché a suo carico ha numerosi precedenti per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e porto abusivo di armi.

Dal marsupio ha estratto una bomboletta contenente sostanza chimica, nello speci?co GAS CS, a suo dire usata per difesa personale, che in Italia non è consentita. Il controllo, esteso alla sua abitazione, ha permesso il rinvenimento di un machete lungo 41 centimetri e di una una rivoltella a salve con all'interno 5 bossoli esplosi.

Il suddetto materiale è stato ritirato ed è ora custodito presso il commissariato di Cornigliano, poiché il 24 marzo 2021 era stato notificato al 25enne un provvedimento di divieto di detenzione armi e materiali esplodenti a causa della sua possibile pericolosità sociale.

Il 25enne genovese è stato denunciato per il reato di detenzione illecita di armi.