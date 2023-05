Tenta di prelevare con carte non sue, in tasca droga

Dovrà presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria il 32enne, arrestato dalla polizia di Stato per i reati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contati, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, denunciandolo inoltre per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Venerdì scorso, 28 aprile, un impiegato del Caf di via Rolando ha aiutato un anziano cliente, che poco prima era stato nel suo ufficio a cercare il suo portafoglio. Mentre i due erano impegnati nelle ricerche, sul telefono del cliente sono arrivati molti messaggi provenienti dalla banca, che segnalavano che dal bancomat di via Avio qualcuno stava tentando di usare le sue carte di credito.

L'impiegato si è recato di corsa presso lo sportello, dove ha trovato il 32enne, che stava tentando, senza successo poiché non conosceva il pin, di prelevare contanti con la carta dell'anziano. Allertati immediatamente dallo zelante impiegato, gli agenti hanno bloccato il 32enne e provveduto a restituire tutte le carte di credito all'anziano, accompagnandolo a sporgere denuncia.

In questura, il soggetto, già sottoposto all'affidamento in prova, è stato trovato in possesso di 0,57 grammi di cannabis. All'interno della sua abitazione sono stati rinvenuti poi 20 involucri contenenti in tutto 10,62 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento, 2.100 euro, uno spray capsicum non conforme alla normativa e vari oggetti verosimilmente provento di furto.

Durante i controlli l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze, spintonando un agente, che lo ha prontamente bloccato. L'arresto è stato convalidato con applicazione della misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.