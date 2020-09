Coltivazione domestica di marijuana, sequestrate venti piante

Ad Avegno, i carabinieri della stazione di Santa Margerita Ligure hanno denunciato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti un 44enne del posto.

L'uomo, a seguito di un'accurata attività d'indagine, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare al termine della quale è stato trovato in possesso di oltre venti piante di marijuana in infiorescenza, con altezza variabile da uno a tre metri, una decina di barattoli in vetro contenenti oltre 170 grammi di marijuana nonché di cinque provette in plastica destinate alla conservazione dei semi.

La droga e le piante rinvenute sono state poste sotto sequestro.