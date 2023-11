Interruzione idrica tra Avegno, Lumarzo e Uscio

A causa di lavori programmati di manutenzione della rete, mercoledì 22 novembre 2023 dalle ore 10 alle ore 14 Iren Acqua sospenderà l'erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti località:

Uscio: rimanenti zone del Comune escluse località di Altare, via del Campo e via Cià

Lumarzo: località Sanguinara, zona di Pannesi e Luesse. Escluse dal disservizio le zone di Tasso, Vallebuona, Crovara, Scagnelli e Craviasco

Avegno: zone Pietrafitta, Passo Torricella e Testana.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.