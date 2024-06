Vasto incendio in una fabbrica di panetteria: vigili del fuoco al lavoro

Vasto incendio in via Fontanella ad Avegno. Le fiamme sono divampate, intorno alle ore 5 di domenica 2 giugno 2024, all'interno della fabbrica Tossini che produce prodotti di panetteria, un edificio che si sviluppa su tre piani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Rapallo e della centrale di Genova e le operazioni sono ancora in corso alle ore 7 del mattino, lo stabilimento era chiuso e sono ancora da accertare le cause del rogo, le operazioni di spegnimento proseguono con difficoltà a causa del fumo e della scarsa visibilità.

Non risultano esserci feriti o intossicati, in via Fontanella il 118 ha comunque inviato ambulanze e automedica.

Notizia in aggiornamento

